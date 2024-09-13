Военкор Поддубный после выписки трогательно обратился к спасшим его медикам
Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей за их «тихие чудеса»
Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого ранее в пятницу выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, тепло поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Журналист признался, что из-за тяжести состояния весь путь до Склифа остался у него в памяти в виде «нескольких вспышек», но что было потом, он запомнит как пример высокого профессионализма.
Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей за помощь. Видео © Телеграм/ Официальный аккаунт Департамента здравоохранения города Москвы
«Хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, а ко всем раненым, которые за те тяжёлые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы. Хорошо помню, как разговаривал с врачами в вертолёте, хотя это было довольно тяжело и страшно. Хорошо помню, как я стоял на вертолётной площадке в Москве и знаете, увидел надписи на одежде «Склиф« и как-то подумал, что все уже будет хорошо», — поделился своими эмоциями Евгений Поддубный.
Журналист отметил, что врачи и медсёстры Склифа каждый день творят настоящие чудеса. Но это «тихие чудеса, которые, может быть, мало кто замечает».
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в Москве, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.