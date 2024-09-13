Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 08:42

Военкор Поддубный после выписки трогательно обратился к спасшим его медикам

Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей за их «тихие чудеса»

Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого ранее в пятницу выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, тепло поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Журналист признался, что из-за тяжести состояния весь путь до Склифа остался у него в памяти в виде «нескольких вспышек», но что было потом, он запомнит как пример высокого профессионализма.

Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей за помощь. Видео © Телеграм/ Официальный аккаунт Департамента здравоохранения города Москвы

«Хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, а ко всем раненым, которые за те тяжёлые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы. Хорошо помню, как разговаривал с врачами в вертолёте, хотя это было довольно тяжело и страшно. Хорошо помню, как я стоял на вертолётной площадке в Москве и знаете, увидел надписи на одежде «Склиф« и как-то подумал, что все уже будет хорошо», — поделился своими эмоциями Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что врачи и медсёстры Склифа каждый день творят настоящие чудеса. Но это «тихие чудеса, которые, может быть, мало кто замечает».

"Контузия, мне пока сложно": Поддубный из реанимации раскрыл новые подробности об атаке ВСУ
"Контузия, мне пока сложно": Поддубный из реанимации раскрыл новые подробности об атаке ВСУ

Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в Москве, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

Обложка ©

Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Журналисты
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров