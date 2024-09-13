Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 06:27

Военкора Поддубного выписали из больницы в Москве

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент Евгений Поддубный покинул НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его выписали оттуда после ранения в Курской области.

Репортёр был доставлен в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского более месяца назад из Курска. Он был госпитализирован после украинской атаки дронов на его автомобиль.

Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность» после ранения под Курском
Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность» после ранения под Курском

В Сети даже появилось видео с камеры видеорегистратора в машине, водитель которой первым нашёл раненого журналиста. По словам шофёра, военкор тогда дважды сумел улизнуть от смерти, поскольку ВСУ провели ещё одну атаку спустя несколько минут после того, как раненого Поддубного увезли. 22 августа президент РФ Владимир Путин лично поздравил Поддубного с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. Военкору исполнился 41 год. А уже 23 августа появилась информация, что корреспондент активно идёт на поправку.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Журналисты
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров