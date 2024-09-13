Военкора Поддубного выписали из больницы в Москве

Военный корреспондент Евгений Поддубный покинул НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его выписали оттуда после ранения в Курской области.

Репортёр был доставлен в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского более месяца назад из Курска. Он был госпитализирован после украинской атаки дронов на его автомобиль.