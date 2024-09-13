Военкора Поддубного выписали из больницы в Москве
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Военный корреспондент Евгений Поддубный покинул НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его выписали оттуда после ранения в Курской области.
Репортёр был доставлен в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского более месяца назад из Курска. Он был госпитализирован после украинской атаки дронов на его автомобиль.
В Сети даже появилось видео с камеры видеорегистратора в машине, водитель которой первым нашёл раненого журналиста. По словам шофёра, военкор тогда дважды сумел улизнуть от смерти, поскольку ВСУ провели ещё одну атаку спустя несколько минут после того, как раненого Поддубного увезли. 22 августа президент РФ Владимир Путин лично поздравил Поддубного с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. Военкору исполнился 41 год. А уже 23 августа появилась информация, что корреспондент активно идёт на поправку.