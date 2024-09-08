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Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность» после ранения под Курском

8 сентября, 08:56
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, тяжело раненному во время работы под Суджей в Курской области, присуждена премия «Солидарность». Об этом рассказали в Союзе журналистов России.

«8 сентября 2024 года, в Международный день солидарности журналистов, решением Секретариата СЖР премия «Солидарность» присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжёлое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области», — говорится в тексте.

Премия была учреждена Союзом журналистов РФ, чтобы награждать репортёров, рискующих жизнью при исполнении профессиональных обязанностей. Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 года в память о чехословацком корреспонденте и антифашисте Юлиусе Фучике, который был казнён в Германии 8 сентября 1943 года.

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Напомним, автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. Позже было опубликовано видео с камеры видеорегистратора машины, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в Москве, врачи оценивали его состояние как тяжёлое, но стабильное. 22 августа президент РФ Владимир Путин лично поздравил Поддубного с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. Военкору исполнился 41 год.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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