Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность» после ранения под Курском 8 сентября, 08:56 Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, тяжело раненному во время работы под Суджей в Курской области, присуждена премия «Солидарность». Об этом рассказали в Союзе журналистов России.

«8 сентября 2024 года, в Международный день солидарности журналистов, решением Секретариата СЖР премия «Солидарность» присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжёлое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области», — говорится в тексте.

Премия была учреждена Союзом журналистов РФ, чтобы награждать репортёров, рискующих жизнью при исполнении профессиональных обязанностей. Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 года в память о чехословацком корреспонденте и антифашисте Юлиусе Фучике, который был казнён в Германии 8 сентября 1943 года.

Авторы Татьяна Миссуми