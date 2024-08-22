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22 августа, 09:18

Путин позвонил раненому военкору Поддубному и поздравил с днём рождения

Президент России Владимир Путин и специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин и специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин 22 августа позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чей автомобиль был атакован украинским FPV-дроном в Круской области. Глава государства поздравил журналиста с днём рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Сегодня репортёру исполнился 41 год.

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Ранее в Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту Евгению Поддубному на помощь. Как рассказал сам шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в Москве.

Марина Фещенко
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