«Идёт на поправку»: Появились новые подробности о состоянии Поддубного

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, которого атаковал беспилотник ВСУ в Курской области, идёт на поправку. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идёт на поправку», — сказал он, отвечая на вопрос в ходе Международного форума молодежного взаимодействия "Беларусь — Донбасс", который проходит в Ростове-на-Дону.