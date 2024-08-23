«Идёт на поправку»: Появились новые подробности о состоянии Поддубного
Пушилин: Военкор Поддубный идёт на поправку после покушения в Курской области
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, которого атаковал беспилотник ВСУ в Курской области, идёт на поправку. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идёт на поправку», — сказал он, отвечая на вопрос в ходе Международного форума молодежного взаимодействия "Беларусь — Донбасс", который проходит в Ростове-на-Дону.
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Уже почти две недели репортёр проходит лечение в Москве, врачи оценивали его состояние как тяжёлое, но стабильное.