Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне спецоперации (СВО). Репортёр, по предварительной информации, пострадал из-за прилёта FPV-дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в ДНР.

Военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО. Видео © Telegram/ IZ.RU

Газета «Известия» передаёт, что журналист получил осколочные ранения двух ног, а также ожоги и переломы. Несмотря на травмы, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Сейчас военкор находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.