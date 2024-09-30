Военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО
Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне спецоперации (СВО). Репортёр, по предварительной информации, пострадал из-за прилёта FPV-дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в ДНР.
Военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО. Видео © Telegram/ IZ.RU
Газета «Известия» передаёт, что журналист получил осколочные ранения двух ног, а также ожоги и переломы. Несмотря на травмы, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Сейчас военкор находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Мне оказали первую помощь в Артёмовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», — сказал Кулага.
Ранее Life.ru рассказывал, что автомобиль журналиста Евгения Поддубного был атакован украинским FPV-дроном в Курской области. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора машины, водитель которого пришёл раненому военкору на помощь. Как рассказал шофёр, Поддубный в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили БПЛА по горящей машине журналиста. В середине сентября Поддубного выписали из больницы.
Telegram/ IZ.RU