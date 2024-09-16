В ГТРК «Белгород» опровергли сообщения о гибели военкора Коробова
ТАСС: В ГТРК «Белгород» сообщили о ранении военкора Коробова, он госпитализирован
Журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов. Обложка © Telegram / Вести. Белгород
В ГТРК «Белгород» опровергли сообщения о гибели военного корреспондента компании Александра Коробова. В пресс-службе сообщили, что журналист получил ранение и находится в одном из столичных медучреждений.
«Да, он [военкор Коробов] в больнице. Находится в больнице в Москве», — рассказала ТАСС директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова.
Ранее российский военкор ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться с людьми, которые спасли его в Курской области. Напомним, что Евгений Поддубный был серьёзно ранен в Курской области 7 августа, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Сперва в Сети появились сообщения о его гибели, однако вскоре они были опровергнуты, а некоторое время спустя была опубликована запись с видеорегистратора авто, водитель которого спас раненого военкора.