Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / «Поддубный |Z|О|V| edition»
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, раненому при обстреле в Курской области. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», — говорится в указе.
Напомним, что Евгений Поддубный был серьёзно ранен в Курской области 7 августа, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Некоторое время спустя была опубликована запись с видеорегистратора авто, водитель которого спас раненого журоналиста. Позже Поддубный дал интервью, в котором рассказал, что в тот день избежал смерти два раза, ведь через несколько минут после того, как он покинул место происшествия, его автомобиль атаковал ещё один ударный БПЛА ВСУ. Теперь военкор хочет познакомиться со своими спасителями, чтобы пожать им руку.