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2 октября, 11:44

ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов под Курском, общие потери превысили 19550

Российские силы уничтожили ещё более 300 украинских военнослужащих за сутки в Курской области. За всё время с начала вторжения, потери противника достигли 19550 солдат, сообщает Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19550 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля», – перечислили в ведомстве.

Но и это не всё – курская авантюра лишила ВСУ 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS производства США. Также украинская армия потеряла девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО. Помимо этого, российские военные уничтожили в области 19 единиц инженерной и другой техники ВСУ, среди которых 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Боец ВСУ в упор расстрелял двух человек, ворвавшись в их дом под Курском ради наживы
Боец ВСУ в упор расстрелял двух человек, ворвавшись в их дом под Курском ради наживы

А ранее Life.ru писал, что ВС России с помощью «Ланцета» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что точное попадание боеприпаса вызвало взрыв украинской боевой бронированной машины.

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Telegram / Минобороны России

Андрей Бражников
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