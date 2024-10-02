ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов под Курском, общие потери превысили 19550

Российские силы уничтожили ещё более 300 украинских военнослужащих за сутки в Курской области. За всё время с начала вторжения, потери противника достигли 19550 солдат, сообщает Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19550 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля», – перечислили в ведомстве.

Но и это не всё – курская авантюра лишила ВСУ 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS производства США. Также украинская армия потеряла девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО. Помимо этого, российские военные уничтожили в области 19 единиц инженерной и другой техники ВСУ, среди которых 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.