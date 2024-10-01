Боец ВСУ в упор расстрелял двух человек, ворвавшись в их дом под Курском ради наживы На камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над жителями Курской области 1 октября, 16:24 ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские бойцы врывались в дома жителей Курской области и убивали их, чтобы спокойно ограбить. Доказательства жуткой расправы обнаружили российские военные, отсмотрев видеозапись с камеры на каске одного из ликвидированных боевиков ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель силовых структур РФ.

«Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населённых пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — поделился он.

Также у уничтоженных бойцов ВСУ нашли в бардачке машины множество ювелирных украшений, которые, судя по всему, были украдены ими у курян. Видео расправы теперь будет приложено к уголовному делу. На кадрах украинские военные практически в упор расстреливают двух человек в их квартире. До выстрела слышен крик: «Не стреляйте!» Один из убитых — инвалид-колясочник, тело второго лежит в нескольких шагах от вэсэушника.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей приграничных районов Курской области, есть доказательства создания в регионе концлагерей.

Авторы Татьяна Миссуми