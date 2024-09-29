«Жгут всё, что можно и нельзя»: Алаудинов рассказал, как ВСУ отыгрываются на курянах
Алаудинов: ВСУ выжигают поля в Курской области в попытках навредить населению
Украинские солдаты жгут поля в Курской области, чтобы нанести вред мирным гражданам. Об этих злодействах ВСУ рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Максимально пытаются навредить и населению, и за счёт того, что они выжигают поля... Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя», — сказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости».
Командир добавил, что украинские попытки проказничать не помогают Киеву обратить положение в свою пользу. Российские войска уверенно стоят и ликвидируют отряды противника, заключил генерал-майор.
Ранее украинские солдаты устраивали лесные и ландшафтные пожары в Харьковской области, чтобы помешать продвижению бойцов ВС РФ. Причём данная тактика «выжженной земли» запрещена Женевской конвенцией.
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