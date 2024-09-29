«Жгут всё, что можно и нельзя»: Алаудинов рассказал, как ВСУ отыгрываются на курянах

Украинские солдаты жгут поля в Курской области, чтобы нанести вред мирным гражданам. Об этих злодействах ВСУ рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Максимально пытаются навредить и населению, и за счёт того, что они выжигают поля... Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя», — сказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости».