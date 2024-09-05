Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:01

ВСУ устраивают лесные пожары у сёл под Харьковом, чтобы замедлить продвижение ВС РФ

Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области

Украинские солдаты устраивают лесные и ландшафтные пожары в Харьковской области, чтобы помешать продвижению бойцов ВС РФ. Об этом рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк на пресс-конференции.

«Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населённым пунктам, где до сих пор находятся мирные жители», — сказал Лисняк на пресс-конференции.

Причём сама тактика «выженной земли», используемая противником на данном направлении, запрещена Женевской конвенцией.

ВСУ перебросили из-под Харькова под Курск более 500 наёмников перед атакой
ВСУ перебросили из-под Харькова под Курск более 500 наёмников перед атакой

Недавно глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что киевский режим будет изгнан из региона для обеспечения безопасности России. Это, в частности, сделает спокойнее жизнь в приграничных регионах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров