ВСУ устраивают лесные пожары у сёл под Харьковом, чтобы замедлить продвижение ВС РФ
Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области
Украинские солдаты устраивают лесные и ландшафтные пожары в Харьковской области, чтобы помешать продвижению бойцов ВС РФ. Об этом рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк на пресс-конференции.
«Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населённым пунктам, где до сих пор находятся мирные жители», — сказал Лисняк на пресс-конференции.
Причём сама тактика «выженной земли», используемая противником на данном направлении, запрещена Женевской конвенцией.
Недавно глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что киевский режим будет изгнан из региона для обеспечения безопасности России. Это, в частности, сделает спокойнее жизнь в приграничных регионах.
Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV