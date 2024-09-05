Украинские солдаты устраивают лесные и ландшафтные пожары в Харьковской области, чтобы помешать продвижению бойцов ВС РФ. Об этом рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк на пресс-конференции.

«Лесные пожары представляют особую угрозу близлежащим к линии фронта населённым пунктам, где до сих пор находятся мирные жители», — сказал Лисняк на пресс-конференции.

Причём сама тактика «выженной земли», используемая противником на данном направлении, запрещена Женевской конвенцией.