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Регион
3 сентября, 12:28

Ганчев: Харьков и область будут освобождены от укронацистов

Киевский режим будет изгнан из Харькова и Харьковской области для обеспечения безопасности России. Однако сроки называть ещё рано, заявил в беседе с РИА «Новости» глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — утверждает он.

С его слов, сейчас руководство стремится создать санитарную зону на территории Харьковской области, дабы обеспечить безопасность российских регионов, расположенных неподалёку от украинской границы.

«Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», — пояснил глава администрации.

Энергетический объект был поражён в результате ракетного удара по Харькову
Энергетический объект был поражён в результате ракетного удара по Харькову

Ранее Life.ru в своём материале рассказывал, что украинская армия продолжает пытаться остановить российские войска в Волчанске и под Липцами в Харьковской области. Для этих целей ВСУ приходится использовать резервы.

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Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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