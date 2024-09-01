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Регион
1 сентября, 14:45

Энергетический объект был поражён в результате ракетного удара по Харькову

Во время российских ударов возмездия по Харькову был атакован один из энергетических объектов. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

Там отметили, что сейчас идёт ликвидация последствий обстрелов.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли удары по военным объектам в Харькове, была поражена казарма ВСУ в здании Дворца спорта, оружейный склад и, по некоторым данным, полигон с иностранными инструкторами. По данным информаторов, удар нанесён и по полигону, где иностранные инструкторы обучали бойцов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Александра Мышляева
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