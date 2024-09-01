Армия России ударила по казарме ВСУ во Дворце спорта, оружейному складу и полигону в Харькове

Российские военные нанесли удары по военным объектам в Харькове, поражена казарма ВСУ в здании Дворца спорта, оружейный склад и, по некоторым данным, полигон с иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег на местах.

«Прилёт Дворец Спорта и, кажется, на ЖБК 5. На сейчас 9 прилётов. Что известно: Во Дворце спорта обосновались бандеровцы. Буквально вчера ещё две сотни завезли. Вели себя нагло, почти не скрывались. По сообщениям местных, многие говорили на украинском языке так, что было понятно — он для них родной. На ЖБК 5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация», – пишет подпольщик.