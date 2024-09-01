Армия России ударила по казарме ВСУ во Дворце спорта, оружейному складу и полигону в Харькове
Подполье сообщило об ударе по логову ВСУ во Дворце спорта и складу в Харькове
Казарма ВСУ в здании Дворца спорта в Харькове после российского удара. Фото © Телеграм / Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА
Российские военные нанесли удары по военным объектам в Харькове, поражена казарма ВСУ в здании Дворца спорта, оружейный склад и, по некоторым данным, полигон с иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег на местах.
«Прилёт Дворец Спорта и, кажется, на ЖБК 5. На сейчас 9 прилётов. Что известно: Во Дворце спорта обосновались бандеровцы. Буквально вчера ещё две сотни завезли. Вели себя нагло, почти не скрывались. По сообщениям местных, многие говорили на украинском языке так, что было понятно — он для них родной. На ЖБК 5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация», – пишет подпольщик.
Информаторы также рассказали, что, по пока неподтвержденным данным, удар нанесён и по полигону, где иностранные инструкторы обучали бойцов ВСУ. У них есть сведения, что погибли наёмники и уничтожена боевая техника.
А в ночь на 31 августа взрывы прогремели в Киеве. Они повторились и утром. Также взрывы прозвучали в Броварах Киевской области, в Сумах и в Кременчуге Полтавской области.