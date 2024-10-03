Курянин ползком спасался от бойца ВСУ, расстреливающего в упор его машину
Очевидица: Мужчина ползком спасся от ВСУ под Курском, стрелявших в его авто
Солдаты ВСУ начали расстреливать автомобиль мирного жителя Курской области — мужчине пришлось спасаться от бойцов ползком. Атаку армия противника производила в упор, заявила на допросе в качестве свидетеля жительница региона. Кадры разговора появились в распоряжении РИА «Новости».
В беседе с военными следователями СК РФ женщина заявила, что мужчина пытался эвакуироваться на своём авто из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области. В результате обстрела он получил множественные ранения.
«Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришёл, и он рассказал, как уезжал: «Я доехал до самолёта на выезде... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком», — объяснила женщина.
Ранее Life.ru рассказал о том, что украинские боевики часто врывались в дома к мирным жителям Курской области и убивали их, чтобы ограбить дома. Кадры расправы обнаружили российские военные на камере одного из ликвидированных солдат ВСУ. Помимо этого, парни ВС РФ обнаружили в бардачке машины украинца большое количество ювелирных украшений, которые, скорее всего, были украдены у курян.
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