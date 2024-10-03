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3 октября, 06:36

Курянин ползком спасался от бойца ВСУ, расстреливающего в упор его машину

Очевидица: Мужчина ползком спасся от ВСУ под Курском, стрелявших в его авто

Солдаты ВСУ начали расстреливать автомобиль мирного жителя Курской области — мужчине пришлось спасаться от бойцов ползком. Атаку армия противника производила в упор, заявила на допросе в качестве свидетеля жительница региона. Кадры разговора появились в распоряжении РИА «Новости».

В беседе с военными следователями СК РФ женщина заявила, что мужчина пытался эвакуироваться на своём авто из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области. В результате обстрела он получил множественные ранения.

«Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришёл, и он рассказал, как уезжал: «Я доехал до самолёта на выезде... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком», — объяснила женщина.

ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов под Курском, общие потери превысили 19550
ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов под Курском, общие потери превысили 19550

Ранее Life.ru рассказал о том, что украинские боевики часто врывались в дома к мирным жителям Курской области и убивали их, чтобы ограбить дома. Кадры расправы обнаружили российские военные на камере одного из ликвидированных солдат ВСУ. Помимо этого, парни ВС РФ обнаружили в бардачке машины украинца большое количество ювелирных украшений, которые, скорее всего, были украдены у курян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Наталья Афонина
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