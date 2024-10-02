Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»

Бойцы российских ВС за сутки поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим действия ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того был поражён пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск», а также скопления живой силы и техники украинских боевиков в 135 районах СВО.