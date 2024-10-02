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2 октября, 09:43

Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»

ВС РФ ударили по объектам энергетики и пункту управления группы ВСУ «Луганск»

Бойцы российских ВС за сутки поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим действия ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того был поражён пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск», а также скопления живой силы и техники украинских боевиков в 135 районах СВО.

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Российская армия делает успехи благодаря грамотному руководству офицеров и личному мастерству солдат. Ранее в Верховной раде заявили, что необоснованная критика ВС РФ в украинских СМИ выглядит крайне глупо на фоне ситуации на фронте.

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