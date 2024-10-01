В Раде потребовали не скрывать от ВСУ правду об искусных российских командирах Депутат Верховной Рады Рахманин назвал искусными командирами офицеров ВС РФ 1 октября, 09:00 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в рядах российской армии воюют профессионалы и нельзя недооценивать их способность к искусному ведению боевых действий. Такое признание он сделал в интервью «Украинской правде».

«Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы. Там есть довольно искусные командиры», — подчеркнул Рахманин.

По его словам, главная заслуга российских военных также и в том, что они постоянно учатся, их тренировки не сравнимо лучше того, что делают на полигонах украинские бойцы. Нардеп напомнил и об огромном боевом опыте многих командиров ВС РФ.

Ранее пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко заявил, что украинская армия находится на грани того, чтобы оставить линию фронта и пойти устраивать переворот в Киеве из-за провальной политики собственных властей.

Авторы Татьяна Миссуми