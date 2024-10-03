Генсек НАТО анонсировал встречу по вопросу нанесения ударов вглубь России

Во время встречи стран-участниц контактной группы по Украине приоритет будет отдан вопросу снятия ограничений Украины на удары западным оружием по российской территории. Об этом объявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, пресс-служба альянса опубликовала видеозапись мероприятия на Youtube-канале.

«Президент [США Джо] Байден проведёт встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопросе снятия ограничений [на удары по территории РФ]», — заявил генсек.