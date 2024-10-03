Генсек НАТО анонсировал встречу по вопросу нанесения ударов вглубь России
Генсек Рютте: Страны НАТО сосредоточатся на снятии ограничений на удары по РФ
Во время встречи стран-участниц контактной группы по Украине приоритет будет отдан вопросу снятия ограничений Украины на удары западным оружием по российской территории. Об этом объявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, пресс-служба альянса опубликовала видеозапись мероприятия на Youtube-канале.
«Президент [США Джо] Байден проведёт встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопросе снятия ограничений [на удары по территории РФ]», — заявил генсек.
Рютте добавил, что каждая из стран, которые направляют оружие Киеву, будет сама принимать решение о снятии запретов на его использование для атак вглубь российской территории. Последний саммит группы по содействию Украине проводился 6 сентября.
Напомним, что экс-премьер Нидерландов Марк Рютте занял пост генерального секретаря НАТО 1 октября. Выступая на своей первой пресс-конференции в Брюсселе, он потребовал отменить запрет для Украины на удары по территории РФ. Сегодня политик впервые с начала спецоперации приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Незалежной.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Запад ищет возможность легализовать удары по РФ дальнобойным вооружением руками Украины. Российский президент Владимир Путин прокомментировал эту тему, предупредив, что снятие запрета будет воспринято, как прямое участие членов НАТО в вооружённом конфликте. В Белом доме на это ответили, что о полной отмене ограничений речи не идёт.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka