Новый генсек НАТО поддержал удары по России

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары оружием НАТО по России. С соответствующим заявлением он выступил на первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По его словам, каждая страна должна сама принимать подобные решения.

«Право Украины защищать себя не останавливается на границе, Украина должна иметь право на это. Однако я не могу принять это решение, его каждая страна альянса будет принимать сама», — сказал новоиспечённый генсек.