Новый генсек НАТО поддержал удары по России
Генсек НАТО Рютте: Украина должна иметь право на удары по целям на территории РФ
Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары оружием НАТО по России. С соответствующим заявлением он выступил на первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По его словам, каждая страна должна сама принимать подобные решения.
«Право Украины защищать себя не останавливается на границе, Украина должна иметь право на это. Однако я не могу принять это решение, его каждая страна альянса будет принимать сама», — сказал новоиспечённый генсек.
Кроме того, он назвал ситуацию на украинском фронте сложной, а также признал продвижение ВС РФ вглубь страны. Рютте не смог ответить на вопрос, стоит ли ждать от Незалежной побед в конфликте.
Напомним, 1 октября новым главой НАТО стал бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Ранее политолог объяснил, каких решений стоит ожидать от нового генсека альянса и как они могут отражаться на России. По версии эксперта, военно-политический блок останется антироссийским инструментом внешней политики Соединённых Штатов. Он также подчеркнул, что фигура генсека альянса является скорее номинальной, нежели реальной.
ТАСС / EPA /OLIVIER HOSLET