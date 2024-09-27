Чем смешнее государство, тем выше гонор: Медведев ответил на заявление Эстонии об ударе по России
Медведев об Эстонии: Чем смешнее государство, тем выше гонор у руководителей
Чем смешнее государство, тем выше гонор у сумасшедших руководителей этой страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона «Капустин Яр». Таким образом он прокомментировал намерение Эстонии нанести превентивный удар по РФ. По словам политика, наша страна на такое решение может подключить ядерное оружие.
Дмитрий Медведев предупредил о последствиях превентивного удара по России. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — сказал Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин представил, изменённую ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, подчёркивалось, что Москва оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
Life.ru