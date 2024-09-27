Чем смешнее государство, тем выше гонор: Медведев ответил на заявление Эстонии об ударе по России

Чем смешнее государство, тем выше гонор у сумасшедших руководителей этой страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после посещения ракетного полигона «Капустин Яр». Таким образом он прокомментировал намерение Эстонии нанести превентивный удар по РФ. По словам политика, наша страна на такое решение может подключить ядерное оружие.

«Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — сказал Медведев.