В ФРГ назвали возможные цели ВСУ при ударах вглубь России
Spiegel: ВСУ хотят поразить 261 военный объект в России с разрешения Запада
Украинские военные хотят уничтожить не менее 261 объекта военной инфраструктуры России, если западные партнёры разрешат бить вглубь России. Об этом сообщает журнал Spiegel.
«Одним из наиболее значимых преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории», — говорится в сообщении.
Журналисты издания считают, что в случае, если удары будут приходиться не только на приграничные районы, то это преимущество Россия потеряет. Кроме того, там отметили, что в основном армия противника будет целиться в большие склады оружия, а также пункты постоянного расположения российских войск. Также, по мнению западных аналитиков, нанесение киевским режимом ударов по указанным объектам при помощи ракет Storm Shadow значительно затруднит военную логистику ВС РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что Запад пытается легализовать удары по России дальнобойными ракетами при помощи Украины. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что разрешение Киеву использовать западное оружие будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях. После этого в Белом доме заверили, что не ведут речь о полном снятии запрета.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974