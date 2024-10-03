В ФРГ назвали возможные цели ВСУ при ударах вглубь России

Журналисты издания считают, что в случае, если удары будут приходиться не только на приграничные районы, то это преимущество Россия потеряет. Кроме того, там отметили, что в основном армия противника будет целиться в большие склады оружия, а также пункты постоянного расположения российских войск. Также, по мнению западных аналитиков, нанесение киевским режимом ударов по указанным объектам при помощи ракет Storm Shadow значительно затруднит военную логистику ВС РФ.