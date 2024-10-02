Помпео заявил Вовану и Лексусу, что Киев должен получить дозволение бить вглубь России
Экс-глава госдепа Помпео призвал разрешить Киеву бить по Москве и Петербургу
Запад должен позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, чтобы жители Москвы и Петербурга не чувствовали себя в безопасности. Такое заявление сделал бывший руководитель ЦРУ и государственного департамента США Майк Помпео в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), полагая, что общается с политиком из африканской страны.
Майк Помпео призывает разрешить удары по Москве и Петербурге, чтобы их жители не чувствовали себя в безопасности. Видео © Telegram / Вован и Лексус
«Если Европа и Соединённые Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами», — сказал Помпео.
Майк Помпео проявил себя, как человек, сочетающий несочетаемое. Тут он заявляет, что мирных жителей двух российских столиц необходимо держать в страхе ракетных ударов, однако ранее в том же разговоре призывал развернуть укрепляющие партнёрские отношения с Россией обратно в сторону Запада, чтобы вновь выгодно торговать, как в старые добрые времена. Никаких противоречий бывший директор ЦРУ тут не находит, видимо, человеку с другого полушария невдомёк, что россияне не воспримут удары западными ракетами, как дружеский жест.