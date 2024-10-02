Запад должен позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, чтобы жители Москвы и Петербурга не чувствовали себя в безопасности. Такое заявление сделал бывший руководитель ЦРУ и государственного департамента США Майк Помпео в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), полагая, что общается с политиком из африканской страны.

Майк Помпео призывает разрешить удары по Москве и Петербурге, чтобы их жители не чувствовали себя в безопасности. Видео © Telegram / Вован и Лексус

«Если Европа и Соединённые Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами», — сказал Помпео.