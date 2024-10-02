Помпео признался Вовану и Лексусу, что нужно снова «притянуть русских» к Европе 2 октября, 07:44 Майк Помпео поговорил с пранкерами. Обложка © Telegram / Вован и Лексус

Экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео признался, что Россию нужно срочно разворачивать обратно в сторону Запада, не давая ей сближаться с Китаем. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), думая, что общается с «африканским чиновником».

Экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео поговорил с пранкерами. Видео © Telegram / Вован и Лексус

«Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели... Нам нужно предотвратить это (сильное отдаление России от Запада и сближение с Китаем)... Если бы эта война закончилась, мы бы начали возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудрёного в этом нет», — пояснил Помпео.

Помпео уверен, что Западу выгодно экономическое сотрудничество с Москвой и сейчас может произойти непоправимое: РФ и Китая объединятся и создадут мощный центр экономики в Азии. Политик подчеркнул, что украинский конфликт давно пора завершать, чтобы вновь сделать Россию частью западной торговой системы.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия отношений государств заявил, что контакты Москвы и Пекина выдержали испытания временем, страны продолжат развивать партнёрство и обеспечивать стабильность в Евразии и в мире.

Авторы Татьяна Миссуми