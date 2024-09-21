«Это будет конец Украины»: В Германии назвали условие для падения киевского режима

Берлин продолжит помогать Украине поставками вооружения столько, сколько потребуется. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, предрекая Украине конец в ином случае.

«Это будет конец Украины», — отметила она, комментируя возможное прекращение финансирования Киева западными странами. Её слова передаёт агентство DPA.