«Это будет конец Украины»: В Германии назвали условие для падения киевского режима
Бербок: Берлин продолжит помогать Украине, иначе Киеву придёт конец
Берлин продолжит помогать Украине поставками вооружения столько, сколько потребуется. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, предрекая Украине конец в ином случае.
«Это будет конец Украины», — отметила она, комментируя возможное прекращение финансирования Киева западными странами. Её слова передаёт агентство DPA.
Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Кроме того, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Берлин и другие европейские партнёры киевского режима хотят в кратчайшие сроки оправить на фронт 77 танков Leopard 1A5.
ТАСС / dpa / Christophe Gateau