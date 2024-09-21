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21 сентября, 10:34

«Это будет конец Украины»: В Германии назвали условие для падения киевского режима

Бербок: Берлин продолжит помогать Украине, иначе Киеву придёт конец

Берлин продолжит помогать Украине поставками вооружения столько, сколько потребуется. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, предрекая Украине конец в ином случае.

«Это будет конец Украины», — отметила она, комментируя возможное прекращение финансирования Киева западными странами. Её слова передаёт агентство DPA.

Помощь Украине иссякает: Германия столкнулась с трудностями
Помощь Украине иссякает: Германия столкнулась с трудностями

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Кроме того, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Берлин и другие европейские партнёры киевского режима хотят в кратчайшие сроки оправить на фронт 77 танков Leopard 1A5.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Christophe Gateau

Александра Мышляева
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