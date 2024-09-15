Помощь Украине иссякает: Германия столкнулась с трудностями
Политолог Кузнецов: Германия будет сокращать военную помощь Украине
В ФРГ не смогут продолжать накачивать Украину вооружением, заявил директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Алексей Кузнецов. По его словам, в Германии постепенное уменьшение поставок — закономерный процесс, так как народ уже устал от обхаживания киевского режима.
«На примере земельных парламентских выборов в Тюрингии и Саксонии мы увидели, что наибольшей популярностью в стране пользуются политические силы, которые выступают против поддержки Киева. Причём неважно, представляют они левый или правый лагерь», — отметил специалист, передаёт РИА «Новости».
Он отметил, что скоро властям придётся услышать народ. В ином случае, по словам политолога, Германию будет ждать кризис.
Кстати, по данным Кильского института мировой экономики (IfW), военно-промышленный комплексс (ВПК) ФРГ сильно отстаёт от российского. Аналитики считают, что для сокращения разрыва Берлину понадобится около 100 лет.
Напомним, что правая партия «Альтернатива для Германии» стала лидером на выборах в Тюрингии. «АдГ» получила 32,8% голосов и впервые заняла первое место на земельных выборах ФРГ, что уже говорит о настроениях населения. Вероятно, это дошло и до канцлера Германии Олафа Шольца. На фоне разговоров о снятии запрета для Киева на использование дальнобойного оружия против России он заявил, что не разрешит Украине бить такими снарядами по нашей стране.
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