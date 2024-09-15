В ФРГ не смогут продолжать накачивать Украину вооружением, заявил директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Алексей Кузнецов. По его словам, в Германии постепенное уменьшение поставок — закономерный процесс, так как народ уже устал от обхаживания киевского режима.

«На примере земельных парламентских выборов в Тюрингии и Саксонии мы увидели, что наибольшей популярностью в стране пользуются политические силы, которые выступают против поддержки Киева. Причём неважно, представляют они левый или правый лагерь», — отметил специалист, передаёт РИА «Новости».

Он отметил, что скоро властям придётся услышать народ. В ином случае, по словам политолога, Германию будет ждать кризис.

Кстати, по данным Кильского института мировой экономики (IfW), военно-промышленный комплексс (ВПК) ФРГ сильно отстаёт от российского. Аналитики считают, что для сокращения разрыва Берлину понадобится около 100 лет.