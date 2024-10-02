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2 октября, 04:09

Путин: Отношения России и Китая выдержали проверку временем и будут укрепляться

Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания временем, страны продолжат развивать партнёрство и обеспечивать стабильность в Евразии и в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия отношений государств.

«Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю», — сказал Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Российский лидер напомнил, что наша страна первой в мире три четверти века назад признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем.

Путин в поздравлении Си Цзиньпину заявил, что Россия дорожит дружбой с Китаем
Путин в поздравлении Си Цзиньпину заявил, что Россия дорожит дружбой с Китаем

Путин уверен, что страны в новую эпоху будут и далее укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство, способствовать поддержанию безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.

Ранее Life.ru рассказывал, как шоу из тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса. Устройства сначала выстроились в Великую китайскую стену, затем в традиционного для Поднебесной дракона, и наконец, приняли форму гигантского тигра.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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