Шоу из тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае состоялось эпичное шоу дронов. По итогам завораживающее мероприятие установило новый мировой рекорд Гиннесса — в ночное небо выпустили и одновременно задействовали 7598 коптеров. Об этом сообщает местное издание People.cn.

Дроны сначала выстроились в Великую китайскую стену, затем в традиционного для Поднебесной дракона, и наконец, выстроились в форме гигантского тигра. Последний как раз и стал «крупнейшим в истории изображением из дронов». Он оказался больше прошлого рекорда более чем в 2,5 раза.