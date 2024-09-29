Шоу из тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса
В Китае состоялось эпичное шоу дронов. По итогам завораживающее мероприятие установило новый мировой рекорд Гиннесса — в ночное небо выпустили и одновременно задействовали 7598 коптеров. Об этом сообщает местное издание People.cn.
Шоу с участием 10 тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса. Видео © X / Intel_Slava
Дроны сначала выстроились в Великую китайскую стену, затем в традиционного для Поднебесной дракона, и наконец, выстроились в форме гигантского тигра. Последний как раз и стал «крупнейшим в истории изображением из дронов». Он оказался больше прошлого рекорда более чем в 2,5 раза.
Удивительные рекорды в Поднебесной ставят довольно часто. Ранее Life.ru сообщал, что в Шанхае кот по кличке Бао Цзы установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде. Он проехал 10 метров за 12,85 секунды.
X / Intel_Slava