Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:06

Шоу из тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае состоялось эпичное шоу дронов. По итогам завораживающее мероприятие установило новый мировой рекорд Гиннесса — в ночное небо выпустили и одновременно задействовали 7598 коптеров. Об этом сообщает местное издание People.cn.

Шоу с участием 10 тысяч дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса. Видео © X / Intel_Slava

Дроны сначала выстроились в Великую китайскую стену, затем в традиционного для Поднебесной дракона, и наконец, выстроились в форме гигантского тигра. Последний как раз и стал «крупнейшим в истории изображением из дронов». Он оказался больше прошлого рекорда более чем в 2,5 раза.

Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай и установил рекорд по силе ветра
Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай и установил рекорд по силе ветра

Удивительные рекорды в Поднебесной ставят довольно часто. Ранее Life.ru сообщал, что в Шанхае кот по кличке Бао Цзы установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде. Он проехал 10 метров за 12,85 секунды.

Обложка ©

X / Intel_Slava

Мария Любицкая
  • Новости
  • Китай
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров