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16 сентября, 04:15

Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай и установил рекорд по силе ветра

Тропический циклон «Бебинка» достиг Шанхая в 07:30 по местному времени (02:30 мск) и устроил китайскому мегаполису настоящую проверку на прочность. Тайфун оказался одним из мощнейших за последнее столетие — скорость ветра на пике достигла 42 метров в секунду.

На снятых очевидцами кадрах видно, как шторм ломает деревья, валит припаркованные мотоциклы и даже разрушает элементы зданий. Так, одна из многоэтажек лишилась части облицовочной отделки, которая едва не рухнула на людей.

Последствия тайфуна «Бебинка», накрывшего Шанхай. Видео © X / Shanghai Daily

«Бебинка» превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года», — гласит заявление Центрального метеорологического управления Китая.

На Земле прошла сильная магнитная буря, достигшая уровня G3
На Земле прошла сильная магнитная буря, достигшая уровня G3

Напомним, что надвигающийся шторм парализовал авиасообщение Шанхая. Перевозчикам пришлось отменить свыше 600 рейсов. Также в целях безопасности власти города ограничили движение на некоторых магистралях и призвали жителей не выходить на улицы.

Обложка ©

X / Shanghai Daily

Илья Пушкарев
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