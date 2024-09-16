Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай и установил рекорд по силе ветра

Тропический циклон «Бебинка» достиг Шанхая в 07:30 по местному времени (02:30 мск) и устроил китайскому мегаполису настоящую проверку на прочность. Тайфун оказался одним из мощнейших за последнее столетие — скорость ветра на пике достигла 42 метров в секунду.

На снятых очевидцами кадрах видно, как шторм ломает деревья, валит припаркованные мотоциклы и даже разрушает элементы зданий. Так, одна из многоэтажек лишилась части облицовочной отделки, которая едва не рухнула на людей.

Последствия тайфуна «Бебинка», накрывшего Шанхай. Видео © X / Shanghai Daily

«Бебинка» превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года», — гласит заявление Центрального метеорологического управления Китая.