Более 600 рейсов отменили в Шанхае из-за приближающегося тайфуна «Бебинка»

Более 600 рейсов отменили в аэропортах Шанхая из-за приближающегося к мегаполису тайфуна «Бебинка». Об этом сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.

К 12:00 по местному времени в международном аэропорту Пудун было отменено 406 рейсов, а в аэропорту Хунцяо — 210. Администрация посоветовала пассажирам следить за изменениями в расписании прилётов и вылетов, так как они могут сильно измениться. Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Шанхай в воскресенье приземлился согласно расписанию.

В данный момент тайфун расположен примерно в 424 километрах к юго-востоку от Шанхая, и скорость ветра в его центре составляет 41 метр в секунду. Прогнозируется, что он достигнет Шанхая и соседней восточной провинции Чжэцзян утром 16 сентября около 08:00 по местному времени (03:00 мск).

Местные власти предпринимают необходимые меры предосторожности в прибрежных зонах. Жителей Шанхая настоятельно рекомендуют не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах во время прохождения тайфуна через город. Для обеспечения безопасности с воскресного послеобеденного времени власти ограничили движение на нескольких автомагистралях.