В Китае тайфун «Яги» уничтожил крышу стадиона, где должен выступить Канье Уэст 7 сентября, 17:06 В Китае тайфун разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ». Обложка © Х / theaseanball

Супертайфун «Яги», который разбушевался в южной части Китая, практически полностью уничтожил кровлю стадиона «Уюаньхэ» в Хайкоу — административном центре провинции Хайнань. Через несколько дней там должно состояться выступление рэпера из США Канье Уэста. Об этом пишет гонконгская газета «Синдао жибао».

Мощные порывы ветра сорвали почти все навесы, установленные над трибунами. Обломки разлетелись как по самому полю, так и по прилегающей территории. Часть из них упала на зрительские сидения. Концерт американского исполнителя запланирован на 15 сентября, стоимость билетов доходила до 280 долларов. Пока организаторы не объявили об отмене концерта.

Стадион был построен сравнительно недавно, его запустили в эксплуатацию только в 2018 году, трибуны вмещают чуть более 40 тысяч человек. Уэст очень популярен в Китае, и на его шоу поклонники раскупили почти все билеты. В последний раз музыкант выступал в Пекине и Шанхае в 2008 году.

Напомним, на южный Китай обрушился тайфун «Яги», в результате которого три человека погибли и ещё 95 пострадали, а целые районы оказались без света и связи. Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение продолжать эвакуацию населения, оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённую инфраструктуру в сжатые сроки.

Авторы Татьяна Миссуми