«Его менеджмент молчит»: Стала известна судьба концерта Канье Уэста в Москве
Гендиректор T.C.I. Ратников: Представители Канье Уэста не выходят на связь
Концерт рэпера Канье Уэста в Москве, о котором несколько месяцев трубили СМИ, на сегодняшний день провести невозможно, потому что у российской стороны нет коммуникации с представителями американского артиста. Об этом рассказал создатель и гендиректор концертного агентства T.C.I. Эдуард Ратников.
«Официальная структура, представляющая этого артиста, его менеджмент и лейбл, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ратников также отметил, что на концертах Уэста обычно выступает большое количество артистов, музыкантов, танцовщиков. Кроме того, рэпер привозит с собой инженеров и прочий технический персонал. Отсюда и возникает необходимость транспортировать специальное оборудование. Все эти условия, по словам гендиректора T.C.I., сегодня выполнить невозможно, так как наша страна находится под санкциями.
Напомним, Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего он отправился на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что концерт Канье в Москве состоится в начале сентября, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию.
ТАСС / ABACA