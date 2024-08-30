«Его менеджмент молчит»: Стала известна судьба концерта Канье Уэста в Москве

Концерт рэпера Канье Уэста в Москве, о котором несколько месяцев трубили СМИ, на сегодняшний день провести невозможно, потому что у российской стороны нет коммуникации с представителями американского артиста. Об этом рассказал создатель и гендиректор концертного агентства T.C.I. Эдуард Ратников.

«Официальная структура, представляющая этого артиста, его менеджмент и лейбл, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего», — сказал он в беседе с РИА «Новости».