Секьюрити с боевым опытом: За вооружённую охрану Канье Уэста в Москве выложили 800 тысяч

Для того чтобы известный американский рэпер Канье Уэст был в Москве в полной безопасности, на его охрану пришлось потратить 800 тысяч рублей. То есть $9000 было отдано за вооружённых бойцов, которые ходили рядом с музыкантом на протяжении двух дней. Об этом сообщает Mash.

У секьюрити Уэста за плечами был опыт работы в горячих точках. При выборе телохранителей рэпер уделил данному критерию особое внимание. Судя по толпе, которая ждала исполнителя у отеля, "горячие точки" в Москве ему были обеспечены.

При этом столица пошла навстречу Канье и подготовилась очень даже серьёзно. Встречающая сторона вышла на крупные предприятия и запросила двух человек для круглосуточной охраны номера (один должен знать английский), 4–5 человек на время прогулок. Главной задачей стало найти такую охрану, которая одним видом сможет сказать "нет". При этом своих людей Уэст решил не привозить.