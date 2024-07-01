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1 июля, 12:35

В "Лужниках" опровергли информацию о концерте Канье Уэста 6 сентября

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

В московских "Лужниках" не знают о концерте американского рэпера Канье Уэста, который якобы планируется провести на стадионе 6 сентября. Об этом журналистам рассказали в информационном центре площадки.

"Данная информация нам не поступала", — сказала собеседница "Москвы 24".

Она указала, что вся информация по предстоящим мероприятиям и концертам находится в разделе "Афиша" на официальном сайте "Лужников".

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Напомним, Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего он отправился на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что Канье планировал посмотреть "Лужники". Поздно ночью его заметили в аэропорту Внуково.

Матвей Константинов
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