В "Лужниках" опровергли информацию о концерте Канье Уэста 6 сентября
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis
В московских "Лужниках" не знают о концерте американского рэпера Канье Уэста, который якобы планируется провести на стадионе 6 сентября. Об этом журналистам рассказали в информационном центре площадки.
"Данная информация нам не поступала", — сказала собеседница "Москвы 24".
Она указала, что вся информация по предстоящим мероприятиям и концертам находится в разделе "Афиша" на официальном сайте "Лужников".
Напомним, Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего он отправился на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что Канье планировал посмотреть "Лужники". Поздно ночью его заметили в аэропорту Внуково.