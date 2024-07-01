В "Лужниках" опровергли информацию о концерте Канье Уэста 6 сентября

В московских "Лужниках" не знают о концерте американского рэпера Канье Уэста, который якобы планируется провести на стадионе 6 сентября. Об этом журналистам рассказали в информационном центре площадки.

"Данная информация нам не поступала", — сказала собеседница "Москвы 24".