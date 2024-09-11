Во Вьетнаме от последствий тайфуна «Яги» погибли и пропали 324 человека

На севере Вьетнама, в результате сильного тайфуна «Яги», вызвавшего наводнения и оползни, погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщает государственное новостное агентство VNA со ссылкой на данные департамента по ликвидации природных катастроф.

Наиболее пострадавшей оказалась провинция Лаокай, где зафиксированы 72 погибших и 111 пропавших без вести. В районе Баойен оползень разрушил деревню Лангну, в результате чего 30 человек погибли, 18 получили травмы, а 83 числятся пропавшими.

Из-за разливов рек, вызванных проливными дождями, около 54 000 домов на севере страны оказались затоплены. В Ханое, из-за подъёма уровня Красной реки, эвакуировано более полутора тысяч семей, а также временно закрыты 126 школ.

Правительство Вьетнама совместно с местными властями и военными службами продолжает оказывать помощь пострадавшим регионам и работать над устранением последствий тайфуна.