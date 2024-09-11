Во Вьетнаме от последствий тайфуна «Яги» погибли и пропали 324 человека
Тайфун «Яги» привёл к наводнениям и оползням. Обложка © X / WatchTower 环球瞭望台
На севере Вьетнама, в результате сильного тайфуна «Яги», вызвавшего наводнения и оползни, погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщает государственное новостное агентство VNA со ссылкой на данные департамента по ликвидации природных катастроф.
Наиболее пострадавшей оказалась провинция Лаокай, где зафиксированы 72 погибших и 111 пропавших без вести. В районе Баойен оползень разрушил деревню Лангну, в результате чего 30 человек погибли, 18 получили травмы, а 83 числятся пропавшими.
Из-за разливов рек, вызванных проливными дождями, около 54 000 домов на севере страны оказались затоплены. В Ханое, из-за подъёма уровня Красной реки, эвакуировано более полутора тысяч семей, а также временно закрыты 126 школ.
Правительство Вьетнама совместно с местными властями и военными службами продолжает оказывать помощь пострадавшим регионам и работать над устранением последствий тайфуна.
Напомним, накануне сообщалось, что число жертв смертоносного тайфуна «Яги» во Вьетнаме увеличилось до 141 человека. Согласно данным департамента по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама, дожди, принесённые тайфуном, вызвали оползни и наводнения на севере страны.