На Земле прошла сильная магнитная буря, достигшая уровня G3

На Земле прошла сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Шторм разразился днём 12 сентября и к вечеру достиг силы G3 (сильная буря), однако к ночи его интенсивность снизилась. В настоящее время уровень шторма не достигает даже G1 (слабая буря), но магнитосфера Земли всё еще остаётся в состоянии возмущения. На другом графике представлен прогноз, который предполагает, что магнитосфера полностью восстановится к вечеру 13 сентября, хотя есть вероятность слабой магнитной бури и в субботу.

«На Солнце на данный момент отсутствуют крупные активные центры в зоне влияния на Землю, поэтому на ближайшие дни прогноз позитивный. Скорее всего, в течение двух-трёх дней начнут выходить новые крупные пятна с обратной стороны Солнца», — говорится в сообщении.