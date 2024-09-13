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13 сентября, 15:43

На Земле прошла сильная магнитная буря, достигшая уровня G3

На Земле прошла сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Шторм разразился днём 12 сентября и к вечеру достиг силы G3 (сильная буря), однако к ночи его интенсивность снизилась. В настоящее время уровень шторма не достигает даже G1 (слабая буря), но магнитосфера Земли всё еще остаётся в состоянии возмущения. На другом графике представлен прогноз, который предполагает, что магнитосфера полностью восстановится к вечеру 13 сентября, хотя есть вероятность слабой магнитной бури и в субботу.

«На Солнце на данный момент отсутствуют крупные активные центры в зоне влияния на Землю, поэтому на ближайшие дни прогноз позитивный. Скорее всего, в течение двух-трёх дней начнут выходить новые крупные пятна с обратной стороны Солнца», — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне на Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла. Событие не является рекордным и в несколько раз уступает другим крупным вспышкам нынешнего цикла. Тем не менее оно вписывается в общий тренд по росту активности Солнца за последние дни.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sigurcamp

Александра Мышляева
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