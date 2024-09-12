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12 сентября, 20:07

Россияне делятся невероятно красивыми кадрами северного сияния

Жители российских регионов наблюдают северное сияние, вызванное магнитной бурей

Северное сияние в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Северное сияние в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 12 сентября и вызвала невероятно красивое северное сияние, которое смогли наблюдать жители российских регионов. Снимками этого удивительного явления они поделились в Сети.

Северное сияние в Самарской области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор aftenieva

Северное сияние в Самарской области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор aftenieva

Явление смогли наблюдать жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Саратовской, Ивановской и других областей. Сияние вызвала магнитная буря. Изначально она оценивалась как умеренная (класс G2), затем стала сильной (G3).

Северное сияние в Ленинградской области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор Shurique7

Северное сияние в Ленинградской области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор Shurique7

Северное сияние в Ивановскй области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор Йцукен

Северное сияние в Ивановскй области. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Автор Йцукен

Сильная магнитная буря разбушевалась на Земле
Сильная магнитная буря разбушевалась на Земле

Напомним, сегодня на Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла. А ранее стало известно, что 12 сентября по Земле ударит облако плазмы. Явлению характерно появление северного сияния в средних широтах.

Оксана Попова
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