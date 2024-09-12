Россияне делятся невероятно красивыми кадрами северного сияния

Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 12 сентября и вызвала невероятно красивое северное сияние, которое смогли наблюдать жители российских регионов. Снимками этого удивительного явления они поделились в Сети.

Явление смогли наблюдать жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Саратовской, Ивановской и других областей. Сияние вызвала магнитная буря. Изначально она оценивалась как умеренная (класс G2), затем стала сильной (G3).