Сильная магнитная буря разбушевалась на Земле

На Земле вечером 12 сентября началась магнитная буря, изначально она оценивалась как умеренная (класс G2), затем стала сильной (G3). Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По данным учёных, геомагнитная обстановка начала меняться около 06:00 мск. Скорость солнечного ветра резко повысилась с 350 километров в секунду до 450. В районе полудня солнечный ветер дул уже со скоростью 530 км/с. Так началась магнитная буря самого слабого класса — G1. Затем космическое явление усилилось ещё.