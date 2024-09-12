Сильная магнитная буря разбушевалась на Земле
Магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3
На Земле вечером 12 сентября началась магнитная буря, изначально она оценивалась как умеренная (класс G2), затем стала сильной (G3). Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
По данным учёных, геомагнитная обстановка начала меняться около 06:00 мск. Скорость солнечного ветра резко повысилась с 350 километров в секунду до 450. В районе полудня солнечный ветер дул уже со скоростью 530 км/с. Так началась магнитная буря самого слабого класса — G1. Затем космическое явление усилилось ещё.
Напомним, сегодня на Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла. А ранее стало известно, что 12 сентября по Земле ударит облако плазмы. Жители Челябинской уже сообщают о северном сиянии в небе.
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