Вероятность 99,9%: 12 сентября ожидается удар облака солнечной плазмы по Земле
РАН: Облако солнечной плазмы с вероятностью 99,9% ударит по Земле в четверг
Облако солнечной плазмы с вероятностью 99,9% ударит по Земле в четверг, 12 сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
В четверг, 12 сентября, вечером ожидается удар облака солнечной плазмы по Земле с вероятностью 99,9%. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно последним данным моделирования, третий по счёту выброс плазмы за последние дни достигнет планеты в 22:00 по московскому времени.
Учёные отметили, что текущие модели почти не допускают ошибки в прогнозе. Сила предполагаемой магнитной бури оценена как умеренная. Примечательным фактом является и высокая вероятность появления северного сияния в средних широтах. Специалисты рекомендуют наблюдать за небом, особенно если первый удар произойдёт в интервале между 19 и 22 часами по московскому времени.
Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы, выброшенное с Солнца 7 сентября и прогнозировавшее магнитную бурю на 10 сентября, прошло мимо Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, оно прошло в нескольких градусах от планеты ночью 11 сентября.