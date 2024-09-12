Вероятность 99,9%: 12 сентября ожидается удар облака солнечной плазмы по Земле

В четверг, 12 сентября, вечером ожидается удар облака солнечной плазмы по Земле с вероятностью 99,9%. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно последним данным моделирования, третий по счёту выброс плазмы за последние дни достигнет планеты в 22:00 по московскому времени.

Учёные отметили, что текущие модели почти не допускают ошибки в прогнозе. Сила предполагаемой магнитной бури оценена как умеренная. Примечательным фактом является и высокая вероятность появления северного сияния в средних широтах. Специалисты рекомендуют наблюдать за небом, особенно если первый удар произойдёт в интервале между 19 и 22 часами по московскому времени.