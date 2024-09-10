Россиянам дали советы, как без обмороков пережить магнитную бурю

В период магнитной бури, которая обрушится на Землю 10 сентября, лучше всего оградить себя и родных от сильного перенапряжения. В это время стоит уменьшить физические нагрузки и свести к минимуму задачи на работе, дома и на даче. Кроме того, важен здоровый сон, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Об этом «Газете.ru» заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00. Регулировать свой водный баланс, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой: пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды», — посоветовала эксперт.

По её словам, следует сделать разгрузку для своего организма, детокс. Для этого надо отказаться от жареного, слишком жирного, фастфуда, газировки, а также кондитерских изделий. Избавиться от стресса помогут различные медитации и дыхательные практики. Не забывайте больше гулять на улице, по возможности отказаться от поездок в метро и авиаперелётов.