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Регион
10 сентября, 05:18

Россиянам дали советы, как без обмороков пережить магнитную бурю

Врач Писарева: Отказ от фастфуда поможет легче перенести магнитную бурю

В период магнитной бури, которая обрушится на Землю 10 сентября, лучше всего оградить себя и родных от сильного перенапряжения. В это время стоит уменьшить физические нагрузки и свести к минимуму задачи на работе, дома и на даче. Кроме того, важен здоровый сон, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Об этом «Газете.ru» заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00. Регулировать свой водный баланс, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой: пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды», — посоветовала эксперт.

По её словам, следует сделать разгрузку для своего организма, детокс. Для этого надо отказаться от жареного, слишком жирного, фастфуда, газировки, а также кондитерских изделий. Избавиться от стресса помогут различные медитации и дыхательные практики. Не забывайте больше гулять на улице, по возможности отказаться от поездок в метро и авиаперелётов.

Жители Петербурга могли наблюдать северное сияние из-за магнитной бури
Жители Петербурга могли наблюдать северное сияние из-за магнитной бури

По данным Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), вечером 10 сентября прогнозируется магнитная буря уровня G1-G2 по 5-балльной шкале. А уже в ночь на 11 сентября жители московского региона увидят полярное сияние, которое станет следствием магнитной бури.

Обложка ©

freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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