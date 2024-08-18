Жители Петербурга могли наблюдать северное сияние из-за магнитной бури

Из-за недавней магнитной бури на Земле жители некоторых российских регионов могли наблюдать невероятную картину — разноцветное северное сияние. Жители Северной столицы и Ленобласти не стали исключением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В минувшую среду петербуржцы могли наблюдать полярное сияние с фиолетовыми оттенками. А на этот раз палитра оказалась ещё более разнообразной — перламутровой с зелёными и красноватыми оттенками.

Меж тем охотники за красивыми кадрами должны готовиться к следующему северному сиянию. Согласно прогнозу учёных, его можно будет увидеть 8 сентября.