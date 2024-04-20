Страшно красиво: В Сети делятся кадрами невероятного северного сияния над регионами

В России в ночь на 20 апреля люди наблюдали северное сияние, красочные фотографии которого появились в соцсетях. Оно вызвано слабой магнитной бурей класса G1, которую не ожидали синоптики.

Северное сияние с борта самолёта в небе над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Санкт-Петербург (Питер) Live

Северное сияние. Пензенская область. Фото © VK / Пенза Регион

Северное сияние. Деревня Большие Круты, Нижегородская область. Фото © VK / Ян Кемпи

Небо окрасилось в яркие краски во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Пермской и других областях. Жители регионов поделились в социальных сетях кадрами, которые завораживают своей красотой.

Северное сияние во Владимирской области. Видео © VK / Александр Каширцев