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20 апреля, 03:53

Страшно красиво: В Сети делятся кадрами невероятного северного сияния над регионами

Россияне опубликовали снимки северного сияния, вызванного магнитной бурей

В России в ночь на 20 апреля люди наблюдали северное сияние, красочные фотографии которого появились в соцсетях. Оно вызвано слабой магнитной бурей класса G1, которую не ожидали синоптики.

Северное сияние с борта самолёта в небе над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Санкт-Петербург (Питер) Live

Северное сияние с борта самолёта в небе над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Санкт-Петербург (Питер) Live

Северное сияние. Пензенская область. Фото © VK / Пенза Регион

Северное сияние. Пензенская область. Фото © VK / Пенза Регион

Северное сияние. Деревня Большие Круты, Нижегородская область. Фото © VK / Ян Кемпи

Северное сияние. Деревня Большие Круты, Нижегородская область. Фото © VK / Ян Кемпи

Небо окрасилось в яркие краски во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Пермской и других областях. Жители регионов поделились в социальных сетях кадрами, которые завораживают своей красотой.

Северное сияние во Владимирской области. Видео © VK / Александр Каширцев

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Завораживающее северное сияние наблюдали в нескольких регионах России и в начале марта. Пользователи соцсетей, а также тематические паблики обнародовали снимки из Ленинградской, Нижегородской областей, Твери и Волоколамска.

Обложка ©

VK / Александр Каширцев

Анатолий Симоненко
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