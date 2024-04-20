Страшно красиво: В Сети делятся кадрами невероятного северного сияния над регионами
Россияне опубликовали снимки северного сияния, вызванного магнитной бурей
В России в ночь на 20 апреля люди наблюдали северное сияние, красочные фотографии которого появились в соцсетях. Оно вызвано слабой магнитной бурей класса G1, которую не ожидали синоптики.
Северное сияние с борта самолёта в небе над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Санкт-Петербург (Питер) Live
Северное сияние. Пензенская область. Фото © VK / Пенза Регион
Северное сияние. Деревня Большие Круты, Нижегородская область. Фото © VK / Ян Кемпи
Небо окрасилось в яркие краски во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Пермской и других областях. Жители регионов поделились в социальных сетях кадрами, которые завораживают своей красотой.
Северное сияние во Владимирской области. Видео © VK / Александр Каширцев
Завораживающее северное сияние наблюдали в нескольких регионах России и в начале марта. Пользователи соцсетей, а также тематические паблики обнародовали снимки из Ленинградской, Нижегородской областей, Твери и Волоколамска.
VK / Александр Каширцев