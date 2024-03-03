Завораживающее зрелище: Жители российских регионов делятся снимками северного сияния
В нескольких регионах России местные жители могут наблюдать северное сияние
Северное сияние в Дубне Московской области, Набережная реки Волги. Обложка © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
В нескольких регионах России местные жители смогли увидеть северное сияние. Пользователи соцсетей, а также тематические паблики обнародовали снимки из Ленинградской, Нижегородской областей, Твери и Волоколамска.
Северное сияние в Нижегородской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ 3 марта сообщала, что на Земле началась магнитная буря, которая может спровоцировать полярное сияние. Ожидалось, что за зрелищем можно будет наблюдать в Сибири, а также на европейской части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Северное сияние в Егорьевске Московской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Северное сияние в Ивановской области, посёлок Каминский. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
А в конце прошлого года магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли. В северных регионах России заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно было увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.