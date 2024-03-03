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3 марта, 20:11

Завораживающее зрелище: Жители российских регионов делятся снимками северного сияния

В нескольких регионах России местные жители могут наблюдать северное сияние

Северное сияние в Дубне Московской области, Набережная реки Волги. Обложка © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Дубне Московской области, Набережная реки Волги. Обложка © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

В нескольких регионах России местные жители смогли увидеть северное сияние. Пользователи соцсетей, а также тематические паблики обнародовали снимки из Ленинградской, Нижегородской областей, Твери и Волоколамска.

Северное сияние в Нижегородской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Нижегородской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ 3 марта сообщала, что на Земле началась магнитная буря, которая может спровоцировать полярное сияние. Ожидалось, что за зрелищем можно будет наблюдать в Сибири, а также на европейской части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Северное сияние в Егорьевске Московской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Егорьевске Московской области. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Ивановской области, посёлок Каминский. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Ивановской области, посёлок Каминский. Фото © Vk / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Астроном объяснил, стоит ли бояться "кровавого" северного сияния
Астроном объяснил, стоит ли бояться "кровавого" северного сияния

А в конце прошлого года магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли. В северных регионах России заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно было увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.

Анатолий Симоненко
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