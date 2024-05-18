Изумительное северное сияние озарило ночное небо в Подмосковье
Северное сияние в небе над Московской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Артём
Прошлой ночью в небе над Московской областью появилось яркое и красивое северное сияние. Прекрасными кадрами поделился телеграм-канал "АстроФотоБолото".
Северное сияние в небе над Московской областью. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Юлиан
Северное сияние в небе над Московской областью. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Юлиан
Ранее Life.ru показывал кадры северного сияния, которые опубликовали в социальных сетях очевидцы этого красивого явления. Его вызвала неожиданная для синоптиков магнитная буря самого низкого по мощности класса G1. Сияние можно было наблюдать во Владимирской, Нижегородской и Тверской областях, в Пермском крае и ряде других российских регионов.