Изумительное северное сияние озарило ночное небо в Подмосковье

Ранее Life.ru показывал кадры северного сияния, которые опубликовали в социальных сетях очевидцы этого красивого явления. Его вызвала неожиданная для синоптиков магнитная буря самого низкого по мощности класса G1. Сияние можно было наблюдать во Владимирской, Нижегородской и Тверской областях, в Пермском крае и ряде других российских регионов.