Северное сияние озарило ночное небо нескольких российских регионов

Жители сразу нескольких российских регионов наблюдали северное сияние в ночь с 4 на 5 августа. Снимками нетипичного для наших широт зрелищного природного явления россияне поделились в соцсетях.

Зелёно-лиловые "облака" видели как в Центральной России, так и на Урале и даже дальше. О северном сиянии сообщали жители Тверской, Тамбовской и Новосибирской областей, Пермского, Красноярского и Алтайского краёв, а также Республики Саха.