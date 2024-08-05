Северное сияние озарило ночное небо нескольких российских регионов
Северное сияние над Тверской областью. Обложка © VK / Тверь ВКонтакте
Жители сразу нескольких российских регионов наблюдали северное сияние в ночь с 4 на 5 августа. Снимками нетипичного для наших широт зрелищного природного явления россияне поделились в соцсетях.
Зелёно-лиловые "облака" видели как в Центральной России, так и на Урале и даже дальше. О северном сиянии сообщали жители Тверской, Тамбовской и Новосибирской областей, Пермского, Красноярского и Алтайского краёв, а также Республики Саха.
Август встретил землян целой серией сильнейших геомагнитных бурь, рассказывал Life.ru ранее. Причиной возникновения штормов стали три мощные вспышки класса M, зафиксированные на Солнце 31 июля.