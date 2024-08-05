Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 23:17

Северное сияние озарило ночное небо нескольких российских регионов

Северное сияние над Тверской областью. Обложка © VK / Тверь ВКонтакте

Северное сияние над Тверской областью. Обложка © VK / Тверь ВКонтакте

Жители сразу нескольких российских регионов наблюдали северное сияние в ночь с 4 на 5 августа. Снимками нетипичного для наших широт зрелищного природного явления россияне поделились в соцсетях.

Зелёно-лиловые "облака" видели как в Центральной России, так и на Урале и даже дальше. О северном сиянии сообщали жители Тверской, Тамбовской и Новосибирской областей, Пермского, Красноярского и Алтайского краёв, а также Республики Саха.

  • Северное сияние над Алтайским краем. Фото © Telegram / В курсе 22 / Барнаул
    Северное сияние над Алтайским краем. Фото © Telegram / В курсе 22 / Барнаул
  • Северное сияние над Красноярской областью. Фото © VK / Новости Красноярска
    Северное сияние над Красноярской областью. Фото © VK / Новости Красноярска
  • Северное сияние над Тамбовской областью. Фото © Telegram / Тамбов онлайн
    Северное сияние над Тамбовской областью. Фото © Telegram / Тамбов онлайн

Северное сияние над Алтайским краем. Фото © Telegram / В курсе 22 / Барнаул

1 / 3
Россиян предупредили о бессоннице из-за магнитных бурь, но коснётся она не всех
Россиян предупредили о бессоннице из-за магнитных бурь, но коснётся она не всех

Август встретил землян целой серией сильнейших геомагнитных бурь, рассказывал Life.ru ранее. Причиной возникновения штормов стали три мощные вспышки класса M, зафиксированные на Солнце 31 июля.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров