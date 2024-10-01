Путин в поздравлении Си Цзиньпину заявил, что Россия дорожит дружбой с Китаем

Президент РФ Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 75-летием образования Китайской Народной Республики. Он пожелал коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Поднебесной — счастья и процветания.

«Уважаемый господин Председатель, Дорогой друг, примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования КНР. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Под Вашим руководством КНР успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва дорожит дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время странам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, заметил президент РФ. Он заявил и о большом значении плодотворного российско-китайского сотрудничества в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур. Путин подчеркнул намерение и дальше проводить совместную работу с Пекином в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на благо наших народов России и Китая.