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2 октября, 11:18

В ГД раскрыли план НАТО по легализации ударов вглубь России при помощи марионеток из Киева

Шеремет: НАТО хочет легализовать удары по России, не ввязываясь в конфликт

К созданию новой украинской баллистической ракеты, о которой говорил Владимир Зеленский, Украина не имеет никакого отношения. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив её народ от всех бед и печальной участи», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Шеремет отметил, что Незалежная сама по себе не способна к новым разработкам. По его словам, за созданием нового вооружения стоит НАТО, которое хочет таким методом «легализовать» удары по территории России, при этом открыто не входя в конфликт.

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А ранее президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине авиабомбы JSOW. В Вашингтоне уточнили, что это вооружение будет применяться для дальних ударов по России. Позже в Пентагоне отметили, что США отправят Киеву бомбы, которые подлежат списанию — им уже более 20 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Александра Мышляева
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