В ГД раскрыли план НАТО по легализации ударов вглубь России при помощи марионеток из Киева

К созданию новой украинской баллистической ракеты, о которой говорил Владимир Зеленский, Украина не имеет никакого отношения. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив её народ от всех бед и печальной участи», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».