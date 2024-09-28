Вашингтон отправляет в помощь киевскому режиму просроченные авиационные бомбы, тем самым экономя на их техническом обслуживании. Власти США называют снаряды JSOW «новым оружием для Украины», однако им уже более 20 лет, и оружие подлежит списанию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Пентагона.

Ещё в 2015 году американцы решили отказаться от использования бомб AGM-154A, а теперь они отправляют их на Украину, ежегодно экономя около 20 миллионов долларов. Эти снаряды могут летать всего от 22 до 128 километров и носить много суббоеприпасов. Наилучшая дальность достигается на больших высотах, они могут быть использованы истребителями F-16.

В США продолжают разработку авиабомб данного типа, но уже с корректировками опасности для мирного населения. Некоторые модификации способны поражать морские и наземные цели.