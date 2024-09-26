Украинская противокорабельная ракета «Нептун» не смогла долететь до цели сквозь наш щит

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также три французские авиабомбы «Hammer», пять реактивных снарядов американских HIMARS и 45 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.