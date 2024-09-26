Украинская противокорабельная ракета «Нептун» не смогла долететь до цели сквозь наш щит
МО РФ: Силы ПВО России уничтожили три авиабомбы «Hammer» и ракету «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также три французские авиабомбы «Hammer», пять реактивных снарядов американских HIMARS и 45 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — рассказала пресс-служба ведомства.
Ранее российская армия атаковала с применением УМПК-500 цеха сборки и хранения предприятия «Мотор Сич» в Запорожье, где производились украинские БПЛА. ВС РФ сумели уничтожить около 250 беспилотников ВС Украины.
Минобороны России