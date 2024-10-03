Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 11:11

Новый генсек НАТО приехал в Киев через два дня после назначения

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Об этом сообщает агентство AFP.

Новый генсек НАТО Марк Рютте встретился с Зеленским в Киеве. Видео © Telegram / УНИАН

Он уже встретился с Владимиром Зеленским. Это первый визит Рютте в Незалежную после начала спецоперации.

«‎Заклинатель» без руля : Может ли НАТО взять курс на сближение с Россией при Марке Рютте
«‎Заклинатель» без руля : Может ли НАТО взять курс на сближение с Россией при Марке Рютте

Напомним, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября. На первой же пресс-конференции в Брюсселе он призвал разрешить Украине удары западным оружием вглубь России.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров