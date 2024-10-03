Новый генсек НАТО приехал в Киев через два дня после назначения
Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Украине
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Об этом сообщает агентство AFP.
Новый генсек НАТО Марк Рютте встретился с Зеленским в Киеве. Видео © Telegram / УНИАН
Он уже встретился с Владимиром Зеленским. Это первый визит Рютте в Незалежную после начала спецоперации.
Напомним, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября. На первой же пресс-конференции в Брюсселе он призвал разрешить Украине удары западным оружием вглубь России.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET